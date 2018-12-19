ترامب يتدخل للتوصل إلى اتفاق بين كوسوفو وصربيا

بريشتينا – تلقى رئيس كوسوفو، هاشم ثاتشي، رسالة من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحثه على بذل كل ما في وسعه للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صربيا، وذلك بعد مرور عقدين على انتهاء الحرب بينهما.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لرئيس كوسوفو ، عن ترامب قوله في الرسالة إن “عدم الاستفادة من هذه الفرصة النادرة سيمثل انتكاسة مأساوية، إذ لا يبدو على الأرجح أن فرصة أخرى لسلام شامل قد تسنح قريبا”.

وأضاف ترامب في رسالته أن “الولايات المتحدة استثمرت كثيرا في نجاح كوسوفو كدولة مستقلة ذات سيادة”.

ولم يعلق البيت الأبيض على هذه الرسالة، كما لم تعلق عليها السفارة الأمريكية في بريشتينا عاصمة كوسوفو.

وأثارت موافقة برلمان كوسوفو الأسبوع الماضي على تشكيل جيش وطني قوامه 5 آلاف رجل، التوتر مجددا بين صربيا وكوسوفو.

وفي عام 2013 التزمت صربيا وكوسوفو، التي كانت إقليما تابعا لها قبل إعلان انفصالها من طرف واحد عام 2008، بحوار برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف حل كل المشكلات بينهما، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير في هذا السياق.

المصدر: رويترز