تعليم الوفاق تقرر إخلاء المؤسسات التعليمية التي استغلت لغير غرض التدريس

ليبيا – أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل أمس الثلاثاء قراراً يتعلق بإخلاء المؤسسات التعليمية التي استغلت لغير غرض التدريس وتقرير حكم بشأنها.

عبد الجليل أمر في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه بإخلاء كافة المؤسسات التعليمية المحسمة لفرض التدريس من مدارس ومعاهد وكليات وما يناظرها ومنع استغلالها من قبل الجهات والمكونات الإدارية والمالية بديوان وزارة التعليم والجهات التابعة له كالإدارات والمكاتب والاقسام وغيرها.

وأكد على ضرورة إعادة ما استغل منها لأغراض ادارية للمجال الذي انشأة او خصصت لأجله، منوهاً إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار و الإشراف على إتمام عمليات التسليم والاستلام بقرار لاحق.