جلالة يؤكد إستعداده لدعم برامج عمل الاتحاد العام للمصالحة

بسيسا – إلتقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهرجين بحكومة الوفاق يوسف جلالة اليوم الأربعاء مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمجالس المصالحة ببلديات ليبيا.

مجلس إدارة مجالس المصالحة إستعرض وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي خلال اللقاء توصيات المؤتمر العلمي الأول للمصالحة الوطنية المنعقد في 26 و27 فبراير 2018 بطرابلس والانشطة المتعلقة بتأسيس الاتحاد خلال شهر سبتمبر 2018 ودوره في رأب الصدع وحلحلة الصعوبات الناتجة عن النزاعات بين المناطق.

وتناول المجلس تشكيل لجان متخصصة بالاتحاد للإسهام في دعم الاستقرار ونشر الوعي بأهمية المصالحة في بناء الدولة الليبية بمشاركة الجميع.

وأثنى مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد على دعم وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في تنفيذ توصيات المؤتمر العلمي للمصالحة الوطنية وتسهيل مهام اللجان المشكلة في هذا الإطار.

من جهته عبر جلالة عن شكره وامتنانه للأعمال والمشاريع المهمة المتعلقة بالمصالحة ودورها في توطيد ركائز الاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي بين الشعب الليبي، مؤكداً استعداد الوزارة لدعم برامج عمل الاتحاد بما يخدم المصحلة الوطنية.