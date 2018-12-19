باشاآغا يبحث في تركيا سبل محاربة " جماعة غولن " والمعارضين الأكراد

ليبيا – التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس الثلاثاء بعضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا والوفد المرافق له، في العاصمة التركية أنقرة.

باشاآغا بحث مع نظيره التركي بحسب وكالة الاناضول التركية سبل استمرار التعاون بين البلدين حول تدريب الشرطة الليبية، وتبادل المعلومات الأمنية.

كما تم الاتفاق على استمرار التعاون في مكافحة جميع أشكال الإرهاب ومن بينهم ما من وصفوهم بـ” تنظيمي غولن و”ي ب ك / بي كا كا” (المعارض التركي فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني) التى تعتبرهم تركيا تنظيمين إرهابيين على حد زعمها وهذا ما إتفق فيه باشاآغا مع نظيره التركي.

وتأتي مناقشة باشاآغا لمحاربة المعارض التركي فتح ألله غولن وحزب العمال الكردستاني بالتزامن مع ضبط حاويتين محملة بالاسلحة قادمتين من تركيا في ميناء الخمس البحري ويبدوا أن عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق يرى بأن مناقشة محاربة معارض تركي أهم من مناقشة مسالة السفن التركية التى تقصد الموانئ الليبية وهي محملة بالمتفجرات والاسلحة .

هذا وقد أكدت مصلحة الجماركة بميناء الخمس ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم أمس الثلاثاء ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح اليوم على أساس أنها مواد غير قتالية.

يشار إلى أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح أمس حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات