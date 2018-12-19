دي ميستورا: يجب اتخاذ خطوات ماراثونية لتشكيل اللجنة الدستورية وسأبلغ مجلس الأمن بسير العملية الخميس

جنيف – أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية لم يستكمل بعد، مشيدا بجهود روسيا وتركيا وإيران لإنجاح هذه العملية.

وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقده امس عقب لقائه وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في جنيف: “أعتقد مع الأمين العام للأمم المتحدة أن علينا قطع ميل إضافي بخطوات ماراثونية في سبيل تشكيل لجنة دستورية شاملة وموثوق بها ومتوازنة”.

وأضاف دي ميستورا أنه سيجري مشاورات جديدة مع الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، في نيوريوك، وسيقدم تقريرا حول سير هذه العملية لمجلس الأمن الدولي يوم 20 ديسمبر.

كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في هذا السياق أن الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، قدمت إسهاما ملموسا في الجهود الرامية لتشكيل اللجنة الدستورية.

وفي سياق متصل، ذكر دي ميستورا أن خليفته في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيبدأ تولي مهماته يوم 7 يناير المقبل.

وأشار دي ميستورا إلى أنه لا يخطط لإصدار بيان ختامي لعمله في هذا المنصب حتى لا يتمكن بيدرسن من الاعتماد على توصيات سلفه، موضحا: “إنني أريد أن يشعر خليفتي نفسه حرا في تنفيذ مهماته ويقرر من ذاته ما هي الخطوات الأكثر مناسبة”.

وتابع دي ميستورا: “آمل في أن يعمل بيدرسن على ما حاولنا القيام به وكنا نبذل فيه جهودا على مدار السنوات الـ4 الماضية”.

المصدر: وكالات