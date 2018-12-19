روسيا: التواجد العسكري الأمريكي بسوريا يزيد التوتر

موسكو – انتقدت وزارة الخارجية الروسية، الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، واصفة إياه بـ”غير القانوني”، وبأنه قد يتسبب بتصاعد التوتر على الحدود التركية – السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في موسكو، إن “الوجود العسكري الأمريكي غير القانوني في سوريا بإمكانه أن يُزيد من تصاعد التوتر على الحدود التركية – السورية”.

وأضافت: “المؤامرات المستمرة التي تقوم بها واشنطن مع الانفصاليين الأكراد، وتزايد القلق حيال الأمن القومي التركي، وعدم إزالة تلك المخاوف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في زيادة التوتر في المنطقة”.

وأردفت: “التوتر في شرق الفرات على طول الحدود بين تركيا وسوريا، قد يتصاعد بسرعة بسبب الوجود غير القانوني للولايات المتحدة، إذا أن التواجد العسكري المذكور ضد الإرهاب، أصبح عائقاً أمام حل الأزمة السورية”.

وحول المشاورات المتواصلة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور لسوريا، قالت زاخاروفا: “هذه اللقاءات، ستبدأ في جنيف مطلع 2019، ونأمل أن يتم إجراء إصلاح دستوري في سوريا”.