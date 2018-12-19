سيالة يبحث مع السفير الهولندي سبل عودة الشركات الهولندية لاستئناف أعمالها في ليبيا

ليبيا – إستقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أمس الثلاثاء سفير مملكة هولندا السفير لارس بيرنارد ماري توميرس والوفد المرافق له.

السفير الهولندي قام بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة بتسليم سيالة نسخة من أوراق اعتماده كسفير ممكلة هولندا لدى ليبيا والتي سبق ان سلمها لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وبحث الجانبين مدّ جسور الصداقة والتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، من جانبه أعرب السفير الهولندي لارس توميرس حرص بلاده على اﻹطلاع على الوضع الراهن في ليبيا والاستعداد للإنتخابات المقبلة بالاضافة إلى فتح افاق التعاون المشترك بين ليبيا ومملكة هولندا .



في ختام اللقاء حث وزير الخارجية السفير على سرعة عودة الشركات الهولندية لاستئناف عملها في ليبيا بمختلف المجالات من أهمها التنقيب واستكشاف النفط.