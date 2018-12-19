شركة سرت تعلن إنتهاء عملية تركيب محرك سيزيد إنتاج الغاز من محطة البريقة

ليبيا – تمكنت فرق الصيانة بإدارة نقل وتزويدات الغاز بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من إنجاز أحد الأعمال المهمة المتعلقة بعمليات الغاز تمثلت في فك أحد المحركات المنقولة من محطة الوشكة وتركيبه بالضاغطة رقم 13 بمحطة كبس البريقة.



مراقب الصيانة موسى اصميدة قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للشركة إن هذا العمل بدأ منذ أشهر حيث تم تشكيل فريقي عمل الأول برئاسة محمد صالح مشرف مجموعة الآلات الدوارة تولى هذا الفريق عملية الفك واستلام المحركات الخاصة بمحطة الوشكة والكشف عليها.



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وأما الفريق الثاني برئاسة محمد سالم البدوي الذي تولى عملية تركيب المحرك بالضاغطة رقم 13 وأعمال الصيانة وتركيب جميع المفاتيح الكهربائية والكروت الخاصة بمنظومة التحكم وصيانة منظومة الاهتزازات ومنظومة الإطفاء واستبدال مبرد الزيت ومدخل الهواء الخاص بالضاغطة.



وأكد اصميدة على أن هذا العمل يعتبر تحدياً كبيراً استطاع العاملون من العناصر الوطنية الليبية تحقيقه في كل مراحل العمل وفي وقت قياسي وبنتائج جيدة.



يشار إلى أن هذا النجاح سيهم في زيادة جاهزية المحطة ويزيد من مد المستهلكين بالغاز الطبيعي عبر المنظومة بما يقارب 130 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.