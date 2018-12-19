صحة الوفاق تتطلع على نتائج لجان فحص وتدقيق ديون العلاج في تونس

ليبيا – التقى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم أمس الثلاثاء بوزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف خلال زيارة أجراها هيثم إلى تونس اطلع خلالها على نتائج لجان فحص وتدقيق ديون العلاج المترتبة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين.

هيثم أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على أن اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في الجانب الصحي في العديد من الملفات والتي كان أبرزها الاستفادة من التجربة التونسية في مجال مراقبة وتوزيع الأدوية إلى جانب تنظيم القطاع الصحي الخاص.

هذا وقد تم الإتفاق على تشكيل فرق عمل بين وزارتي الصحة الليبية والتونسية لتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية خلال الأيام القادمة.

وقد خلص اللقاء إلى اتفاق الجانبين على تشكيل لجان مشتركة للتواصل تمهيداً لإبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين خلال المدة القادمة.