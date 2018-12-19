عادل عبد المهدي يستقبل نظيره الأسترالي سكوت موريسون

العراق – بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون والوفد المرافق له تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتوجه الحكومة العراقية للأعمار بعد نجاح العراق في تحرير اراضيه من داعش.

وناقش الجانبان الاوضاع في المنطقة ومواجهة الارهاب واهمية دور العراق في المنطقة وعلاقاته الجيدة مع جميع جيرانه ومحيطه العربي والاقليمي ، وثمن عبد المهدي دعم استراليا للعراق في الحرب على الارهاب ومساندته في دحر داعش.

من جهته اعرب رئيس الوزراء الاسترالي عن استعداد بلاده لبدء مرحلة جديدة من التعاون لتلبية احتياجات العراق في مجالات تطوير الاقتصاد والبناء والاعمار والتدريب والمساعدات الانسانية اللازمة للعراق.