مؤسسة النفط وشركة البريقة تعلنان إنطلاق قافلة الوقود والغاز إلى الجنوب

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط امس الثلاثاء إنطلاق 108 شاحنة محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات و 1.493 مليون لتر من وقود الديزل إضافة إلى 5 شاحنات محملة بما يقارب 100 طن متري من غاز الطهي من مستودع مصراته النفطي بإتجاه مستودع سبها بالجنوب الليبي.

شركة البريقة للنفط أوضحت بحسب الموقع الرسمي التابع للمؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحثيثة والمستمرة للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان وصول الوقود إلى جميع أهالي الجنوب بسهولة وبالأسعار الرسمية.