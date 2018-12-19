مؤسسة النفط وشركة البريقة تعلنان إنطلاق قافلة الوقود والغاز إلى الجنوب

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط امس الثلاثاء إنطلاق 108 شاحنة محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات و 1.493 مليون لتر من وقود الديزل إضافة إلى 5 شاحنات محملة بما يقارب 100 طن متري من غاز الطهي من مستودع مصراته النفطي بإتجاه مستودع سبها بالجنوب الليبي.
شركة البريقة للنفط أوضحت بحسب الموقع الرسمي التابع للمؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحثيثة والمستمرة للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان وصول الوقود إلى جميع أهالي الجنوب بسهولة وبالأسعار الرسمية.
وأشاررت إلى أنها ستقوم بتفريغ القافلة بمستودع سبها ثم توزيع هذه الكميات على المحطات عن طريق شركات التوزيع المختصة وبالتنسيق مع عمداء البلديات و سيتم إعتماد سندات تسليم الوقود للمحطات من عمداء البلديات.
كما تثني الشركة على كل الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الأمنية المشاركة والتي تتمثل في المنطقة العسكرية الوسطى ومنطقة براك العسكرية ومنطقة سبها العسكرية ومنطقة الجفرة العسكرية التي ستقوم بتأمين مسار شاحنات الوقود التابعة للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته وذلك بالتنسيق مع عميد بلدية مصراته وعمداء بلديات الجنوب.
وعلق رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة قائلاً:”سيتم ضبط عمليات توزيع المحروقات على المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات والمجالس البلدية كما يتعين على العمداء والأجهزة الضبطية التابعة للبلديات مراقبة بيع هذه المحطات للمحروقات بالأسعار الرسمية وإبلاغ الشركة عن أي مخالفات تحدث في هذا الصدد حتى نتمكن من ايقاف تزويد هذه المحطات بالمحروقات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّها خصوصا في حال ثبوت تورّطها في عمليات تهريب”.
وأضاف أن هذه القافلة هي نتيجة عمل مضني استمر لعدة أشهر من التنسيق و تقريب وجهات النظر بين الجهات المشاركة، مبدياً عزم الشركة القيام بإمدادات بشكل متواصل ودوري وذلك شريطة إستمرار توفر الظروف الأمنية المناسبة لنقل الوقود و التي كانت العائق الأساسي في الفترة الماضية.
كما دعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد وعن المحطات المغلقة أو غير الملتزمة بالسعر الرسمي وذلك إما من خلال إعلام عمداء البلديات مباشرة أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك.