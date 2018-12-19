ماذا حصل في المراكز التجارية بقطر تزامنا مع اليوم الوطني؟

ماذا حصل في المراكز التجارية بقطر تزامنا مع اليوم الوطني؟

الدوحة – قدر مراقبون نمو مبيعات التجزئة في السوق المحلية بدولة قطر بواقع 40 % خلال الاحتفالات باليوم الوطني للبلاد.

وقالت صحيفة “الوطن” القطرية اليوم الأربعاء إن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مهرجان “اليوم الوطني التجاري” بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 ديسمبر.

ويشمل هذا المهرجان العديد من العروض والتخفيضات في مختلف مراكز التسوق المنتشرة في قطر، بتخفيضات تصل إلى 90 % في بعض المتاجر.

وتقدر المساهمة الإجمالية للنسختين الأولى والثانية من مهرجان قطر للتسوق، في الاقتصاد الوطني، اللتين أقيمتا عامي 2017 و2018، تقدر بحوالي 1.06 مليار و1.5 مليار ريال قطري على التوالي.

(الدولار يساوي 3.64 ريال قطري).

المصدر: صحيفة الوطن القطرية