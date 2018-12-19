ماريانو يغيب عن ريال مدريد في مونديال الأندية

ماريانو يغيب عن ريال مدريد في مونديال الأندية

سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المهاجم الإسباني من أصل دومينيكاني ماريانو دياز سيغيب عن صفوف فريقه ريال مدريد في مونديال الأندية المقامة حاليا في الإمارات، بداعي الإصابة.

وأشار الفيفا، اليوم الأربعاء، إلى أن الفريق الإسباني بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، استبدل دياز بالمدافع خيسوس فاييخو.

وتدرب ماريانو الثلاثاء بمفرده، علما أنه كان قد خرج من المباراة ضد مليلية في السادس من ديسمبر ضمن مسابقة كأس إسبانيا (6-1)، بسبب آلام في فخذه الأيمن.

وكان الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال قد استدعى ضمن مجموعة اللاعبين الـ23 الذين سافروا إلى الإمارات، المهاجمين ماركو أسنسيو والويلزي غاريث بايل برغم شكوك سابقة حول جاهزيتهما.

ويخوض النادي الملكي، الأربعاء، مباراته الأولى في مونديال الأندية، بمواجهة كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا في نصف النهائي.

ويلاقي الفائز منهما في النهائي المقرر السبت، فريق العين الإماراتي الذي حقق الثلاثاء مفاجأة كبيرة في نصف النهائي الأول، بإخراجه ريفر بلايت الأرجنتيني، بطل مسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

المصدر: أ ف ب