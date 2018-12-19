مسؤول روسي: موافقة واشنطن على بيع باتريوت لتركيا لن تؤثر على (إس 400)

مسؤول روسي: موافقة واشنطن على بيع باتريوت لتركيا لن تؤثر على (إس 400)

موسكو – أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن موافقة الولايات المتحدة على بيع أنظمة باتريوت لتركيا، لن تؤثر على صفقة بيع منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية لأنقرة.

وأضاف في تصريح للصحفيين، أن الاتفاق الذي عقدته موسكو مع أنقرة لتوريد منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية، لا تزال تسير وفق البنود المتفق عليها.

وتابع: نحن لا نرى أي سبب لعدم الثقة بشركائنا الأتراك.

وتابع قائلًا: نعكف في هذه المرحلة على تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها مع الزملاء الأتراك. كما تعلمون، مشروع منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية والاتفاق المتعلق به في طور التنفيذ.

وأشار إلى أنه ليس بوارد كشف معلومات تتعلق بمنظومة (إس 400) الصاروخية الروسية التي سيجري تسليمها لتركيا، وقال: إن روسيا تلتزم بالتزامات قانونية حيال تجنب مشاركة المعلومات الحساسة المتعلقة بمواضيع التعاون العسكري والتقني مع الدول الأخرى.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صادقت على اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار، لبيع تركيا أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت).

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “تركيا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الصاروخية إس-400، والاتفاقية حولها انتهت، وسنستلمها في أقرب وقت”.

ومن المنتظر أن تتسلم تركيا منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية آواخر 2019، فيما تبلغ قيمة الصفقة 2.5 مليار دولار.