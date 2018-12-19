معيتيق يعلن عن بداية إنفراج أزمة قفل حقل الشرارة النفطي

ليبيا – أعلن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الأربعاء عن بداية إنفراج أزمة قفل حقل الشرارة النفطي.

معيتيق أثني بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على مواقف الاهالي في الجنوب واصفاً إياهم بأنهم مثال في الوطنية ودائماً سباقين في بعث رسائل الطمأنة إلى ربوع ليبيا كافة.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السرج أجرى اليوم زيارة إلى حقل الشرارة النفطي للقاء محتجي حراك غضب فزان الذين أقفلوا الحقل يوم 8 ديسمبر الجاري والتي تأتي بعد إعلانه تخصيص أكثر من مليار دينار لدعم مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية وتفهمه مطالب أهالي المنطقة.