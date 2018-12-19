مكاسب في 6 بورصات عربية وهبوط السعودية ومصر ومسقط

أبوظبي – ارتفعت 6 بورصات عربية بنهاية تداولات، الأربعاء، في وقت تباينت فيه أسعار النفط بالأسواق العالمية، فيما هبطت أسواق السعودية ومصر ومسقط.

وبحلول الساعة (12:41 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.05 بالمائة أو ما يعادل 3 سنتات، إلى 56.23 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير / كانون الثاني بنسبة 0.45 بالمائة أو ما يعادل 21 سنتا، إلى 46.45 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الأردن في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.42 بالمائة إلى 1926 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية مثل “بنك الأردن” بنسبة 7.3 بالمائة، و”البنك العربي” بنسبة 2.5 بالمائة.

وزادت بورصة دبي بنحو 1.32 بالمائة إلى 2544 نقطة، وسط صعود شبه جماعي لأسهم العقارات والبنوك، ما عزز من وتيرة صعود المؤشر الرئيس.

وارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.64 بالمائة إلى 4859 نقطة، بدفع رئيس من أسهم البنوك يقودها “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 5368 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمائة إلى 5139 نقطة، فيما أغلق المؤشر الرئيس رابحا 0.13 بالمائة إلى 4724 نقطة.

وزادت بورصة قطر بنسبة 0.07 بالمائة إلى 10496 نقطة، مع صعود أسهم قطاع العقارات بنسبة 3.4 بالمائة، والبنوك بنسبة 0.21 بالمائة.

وأغلقت بورصة البحرين على مكاسب هامشية بنحو 0.02 بالمائة إلى 1314 نقطة، مع ارتفاع قطاع الصناعة بنسبة 1.66 بالمائة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.05 بالمائة إلى 7860 نقطة، مع تراجع أسهم المصارف والمواد الأساسية.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.97 بالمائة إلى 4336 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية مثل “الخليجية للاستثمار” بنسبة 5.33 بالمائة.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.33 بالمائة إلى 13078 نقطة، بضغط عمليات بيع للمؤسسات الأجنبية والعربية.

فيما يأتي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 1.42 بالمائة إلى 1926 نقطة.

دبي: بنسبة 1.32 بالمائة إلى 2544 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.64 بالمائة إلى 4859 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5368 نقطة.

قطر: بنسبة 0.07 بالمائة إلى 10496 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.02 بالمائة إلى 1314 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.05 بالمائة إلى 7860 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.97 بالمائة إلى 4336 نقطة.

مصر: بنسبة 0.33 بالمائة إلى 13078 نقطة.