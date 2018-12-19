مواصلات المؤقتة ترد على إتهامها بالفساد المالي

ليبيا – أصدرت الهيئة العامة للنقل والمواصلات بالحكومة المؤقتة بياناً توضيحياً أمس الثلاثاء رداً على أخبار المواقع التي وصفتها بـ” الوهمية ومدفوعه الأجر من قبل ضعاف النفوس” بشأن وجود فساد مالي بهيئة المواصلات وتحديداً في مشاريع إزالة الكثبان الرملية.

الهيئة العامة للنقل والمواصلات بالحكومة المؤقتة نفت بحسب المكتب الغعلامي التابع لها ما تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي من وجود فساد مالي بهيئة المواصلات وتحديداً بمشاريع إزالة الكثبان الرملية.

وأشارت الهيئة إلى أن إزالة الكثبان الرملية مشاريع متكررة بسبب تجمعها موسمياً باستمرار، مؤكدةً على أنها تعمل تحت حكومة بها أجهزة رقابية ليست غافلة وبإمكانها متابعة جميع الوزارات والهيئات بكل الطرق التي تراها مناسبة.

ودعت الهيئة كل الأجهزة الرقابية لزيارتها والتفحيص والتمحيص كما يشاؤون، مطالبةً إياهم بمعاقبة كل من بث هذه الشائعات إن تمكنوا من معرفته.