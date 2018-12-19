موتكو يستقيل من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم

روسيا – أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم استقالة فيتالي موتكو من رئاسة الاتحاد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

واستلم مهام رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت، سيرغي بريادكين، رئيس رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسيتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد خلال المؤتمر الذي سينعقد في الـ22 من فبراير 2019.

وتولى موتكو منصب رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم لفترتين، الأولى ما بين 2005 و2009، والثانية منذ سبتمبر 2015.

وسبق لموتكو أن علق مهامه كرئيس للاتحاد أواخر العام الماضي بعد أن قررت اللجنة الأولمبية الدولية إبعاده مدى الحياة عن النشاط في الألعاب الأولمبية، على خلفية القضية الخاصة بادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس، وأدار أعمال رئيس الاتحاد بشكل مؤقت ألكسندر علييف.

المصدر: وكالات