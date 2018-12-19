هذه الأعراض تنذر بالأزمة القلبية

ألمانيا – شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة استدعاء الإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية، نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها.

وأوضحت المؤسسة أن الأعراض المميزة للأزمة القلبية تتمثل في آلام شديدة في القفص الصدري تستمر لمدة تزيد عن 5 دقائق، ويمكن أن تمتد إلى الذراعين وألواح الكتف والرقبة والفك والجزء العلوي من البطن.

وغالبا ما تكون هذه الآلام مصحوبة بضيق تنفس وزيادة في إفرازات العرق والشعور بالغثيان.

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