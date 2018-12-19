هواوي تكشف عن مميزات هاتفها "الملك"

الصين – كشفت شركة هواوي للهواتف النقالة، عن هاتفها الجديد HUAWEI Mate 20 Pro والذي وصفته بـ”ملك” الهواتف الذكية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن “حديقة البرج قرب برج خليفة في دبي شهدت حفل إطلاق سلسلة هواتف هواوي المنتظرة Mate 20 في المنطقة وتألق في مقدمتها الطراز الجديد HUAWEI Mate 20 Pro”.

وبحسب الشركة، فإن “هذا الجهاز خطف أنظار الضيوف من محترفي قطاع الهواتف النقالة والإعلاميين بأدائه الرفيع ومزاياه المتفوقة ليعترف الجميع بأنه ملك الهواتف الذكية اليوم”.

وتضيف أن “أداءه المذهل مع كاميرته عريضة الزاوية يقدمان للمستخدم هاتفًا يصل إلى آفاق غير مسبوقة من العبقرية والابتكار فيرتقي بمستوى صناعة الهواتف الذكية كاملة إلى معايير جديدة تقاس عليها الأجهزة الأخرى”.

ويشير البيان الى أن “الجهاز مصمم لعشاق القمة… قمة العاملين في الشركات وقمة اللاعبين وقمة عشاق التصوير وكل ناقد مُنصِف يعرف قيمة التقنيات المتفوقة”.

ويرى بيان الشركة أنه “على الرغم من أن البعض يرى أن جميع الهواتف الذكية أصبحت متشابهة نسبيًا، إلا أن هواوي تمكنت من تجاوز الحدود التقليدية وتقديم مزايا ما كنا نجرؤ على أن نحلم بها منذ فترة قريبة”.