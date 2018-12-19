واشنطن تتهم إيران بعدم احترام العراق

الولايات المتحدة – اتهمت الخارجية الأمريكية إيران بمخالفة أعراف الدبلوماسية وعدم احترام العراق وشعبه، على خلفية انسحاب سفير طهران لدى بغداد إيرج مسجدي من حفل أقيم بمناسبة يوم النصر على “داعش”.

ونشر فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية على حسابه في “تويتر”، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة انسحاب السفير الإيراني بصورة مفاجئة من الحفل المقام في بغداد، في وقت طلب فيه مقدم الحفل الذي نظمه تحالف البناء، من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت تكريما لأرواح ضحايا الحرب ضد “داعش”.

وذكر الفريق، تعليقا على الفيديو: “لا يمكن وصف مثل هذا التصرف بأقل من عدم الاحترام للشعب والدولة المضيفة، إن لم يكن خروجا فاضحا عن أعراف الدبلوماسية. لكن متى اعترف النظام في إيران بأي عرف دبلوماسي؟”.

واستدعى فيديو انسحاب السفير الإيراني من الحفل موجة تعليقات غاضبة داخل العراق، وسرعان ما بررت سفارة طهران في بغداد هذه الخطوة بالقول إن مسجدي، الضابط السابق في الحرس الثوري، ظن أن وقت مغادرته قد حان لحظة قيام الحاضرين، دون أن ينتبه إلى أن ذلك كان لغرض الوقوف دقيقة صمت.

المصدر: RT