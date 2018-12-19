وقف التبادل التجاري لبعض المنتجات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

وقف التبادل التجاري لبعض المنتجات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

فلسطين – قرر وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، مساء أمس، وقف استيراد الفواكه والخضروات من مناطق السلطة الفلسطينية.

وذكرت “هيئة البث الإسرائيلي” أن أريئيل اتخذ هذه الخطوة بعد أن قررت السلطة الفلسطينية وقف استيراد الخرفان من إسرائيل.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين الجانبين، بسبب اعتداءات يرتكبها مستوطنون وعناصر الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أيام.

وهددت السلطة الفلسطينية إسرائيل بإعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، في حال لم تتوقف الموجة الراهنة من الاعتداءات الإسرائيلية.

وينظم “اتفاق باريس” العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

المصدر: وكالات