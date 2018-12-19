4 أوجاع في الجسم تدلّ على أنك إمرأة حزينة

أنجلترا – تعاني فئة من النساء من أوجاع فجائية تُدخلها في دوامة القلق على صحتها من دون أن تجد أسباباً مرضية تُفسّرها. تعرفي الى أهم 4 أوجاع تدلّ على أنك إمرأة حزينة تحتاج للراحة والترفيه عن نفسها.

آلام الصّدر وتسارع دقات القلب

هل تعلمين أن الكآبة والتّوتر والحزن، تسبّب في بعض الأحيان أوجاع وأمراض في القلب. فإن كنت تشعرين بين الحين والآخر بديق في التّنفس يرافقه وجع في الصّدر وتسارع في دقات القلب، فلا بدّ من استشارة طبيب بطريقة مستعجلة. فإن خضعت لصورة صوتية للقلب الى جانب اعتماد جميع الفحوصات الطبية وتبين أن كل شيء على ما يرام، لا بد من أن تراكم والحزن والقلق أديا الى الكآبة الموجعة التي طالت القلب.

آلام المفاصل والعضلات

تعاني فئة من النساء، من آلام المفاصل والعضلات بالرغم من ممارستهن الرياضة وتناول وجبات صحية تغذي الجسم، إلا أن هذه الآلام تكون في معظم الأوقات مرتبطة بالحالة النفسية السيئة التي تعزز بدورها عملية حرق الماغنيزيوم في العضلات ما يسبب تشنجات العضلات وأوجاع المفاصل.

أوجاع المعدة ومشاكل الهضم

إن الحزن والتوتر يؤثران أولا وبشكل سلبي على أعصاب المعدة لأنها حساسة جداً ما يؤدي الى سوء في عملية الهضم بالإضافة الى أوجاع في المعدة وقد يرافقها أحياناً حالات من الإسهال والتقيّؤ.

آلام الصّداع الحاد

آلام الرأس ليست حكراً على فيروس الرّشح أو غيرها من العوارض المرضية بل تشعرين بها أحياناً وبكثرة بسبب التّوتر والحزن الشّديد، ما يؤثر سلباً على أعصاب الرّأس ويؤدي الى وجع حاد في الجهة الأمامية من الرأس أي تحديداً بدءاً من الجبين باتجاه الأطراف.