أردوغان يستقبل روحاني في المجمع الرئاسي بأنقرة

أردوغان يستقبل روحاني في المجمع الرئاسي بأنقرة

تركيا – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره الإيراني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبًا بالرئيس الضيف، واستعرض الزعيمان حرس الشرف.

وبعد أن تصافحا أمام العلمين التركي والإيراني، انتقل الزعيمان إلى القصرالرئاسي لعقد مباحثات.

وعقب لقائهما الثنائي يترأس الزعيمان وفدي البلدين في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي-الإيراني رفيع المستوى.

وبعد اختتام الاجتماعات سيعقد أردوغان وروحاني مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وسيقيم أردوغان مأدبة على شرف الضيف، وبعدها سيشاركان في منتدى العمل في قصر “تشانقايا” بأنقرة.

وحضر المراسم من الجانب التركي، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والبيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والخزانة والمالية، براءت البيراق، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووالي أنقرة واصب شاهين، وغيرهم من المسؤولين.

وأمس الأربعاء، وصل روحاني العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.