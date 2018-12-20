ليبيا – تمكن أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة أمس الأربعاء من إعداد كمين محكم تم من خلاله ضبط مجموعة أشخاص يقومون بالإتجار بالقطع الأثرية.

رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي صبراتة الرائد محمد زهمول أكد في تصريح لقناة “ليبيا 218” أن أحد المتهمين اعترف بأنه كان قادما من مدينة الطويلة إلى مدينة صبراتة لأجل استلام المبلغ المالي الذي تم الاتفاق عليه ثمن القطعة الأثرية.

وأشار زهمول أن المبلغ الذي كان متفق عليه بين أعضاء الخلية 100 ألف دينار ليبي وأن قيمتها يُقدّر بربع مليون دينار،لافتاً إلى أنه وبعد عملية القبض تم فتح محضر وسيتم التعاون مع خبير في القطع الأثرية للتعرّف أكثر على القطعة التي تم ضبطها عند الخلية المكونة لتهريب الآثار.

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