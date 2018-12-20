ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس ضبط مواطنين إثنين بحوزتهم مواد مخدرة.

الوزارة أكدت عبر مكتبها الإعلامي من تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بزاوية الدهماني وسط طرابلس من ضبط مواطن بحوزته كيلو من مخدر الحشيش وضبط أخر وبحوزته نفس الكمية من مادة الحشيش.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة المختصة لمكافحة جرائم المخدرات.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمجابهة آفة المخدرات التي تفتك بالشباب الليبي.