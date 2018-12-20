أسبانيا – يخوض برشلونة المتصدر ومطارداه المباشران إشبيلية وأتلتيكو مدريد اختبارات سهلة في المرحلة الـ17 من الدوري الإسباني التي يغيب عنها ريال مدريد لمشاركته في مونديال الأندية في الإمارات.

ويلعب برشلونة حامل اللقب، السبت، أمام ضيفه سلتا فيغو (التاسع)، وقبله أتلتيكو مدريد مع ضيفه إسبانيول (الحادي عشر)، فيما يحل إشبيلية ضيفا على ليغانيس (السادس عشر) الأحد.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد، و5 نقاط أمام النادي الملكي، الذي تأجلت مباراته مع مضيفه فياريال إلى الثالث من يناير المقبل.

ويبدو الفريق الكتالوني مرشحا بقوة لمواصلة صحوته وإنهاء العام بفوز يعزز به صدارته كونه يلعب على أرضه وأمام جماهيره بالإضافة إلى انتفاضته في الآونة الأخيرة بفوزيه الكبيرين خارج قواعده على جاره إسبانيول 4-0 وليفانتي 5-0.

وعاد برشلونة إلى التوهج في الأسبوعين الأخيرين بعد خسارة أمام ضيفه ريال بيتيس 3-4 وتعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1، فحقق 3 انتصارات متتالية استعاد بها الصدارة من إشبيلية.

ويعول الفريق الكتالوني على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 5 أهداف في المباراتين الأخيرتين معززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا، علما بأنه توج الثلاثاء، بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية، بعدما تفوق على المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والإنجليزي هاري كاين (توتنهام).

في المقابل، سيحاول سلتا فيغو مواصلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ميغل كاردوزو خليفة أنطونيو محمد المقال من منصبه في 12 نوفمبر عقب الخسارة أمام ريال مدريد 2-4.

واستهل كاردوزو مشواره مع سلتا فيغو بخسارة أمام ريال سوسييداد قبل أن يقوده إلى الفوز على هويسكا وفياريال والتعادل مع ليغانيس.

ويسعى كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد إلى الاستمرار في تشديد الخناق على برشلونة، ويملك الثاني فرصة اللحاق بالأخير عندما يستضيف جاره الكتالوني إسبانيول كونه يلعب قبله بساعتين.

المصدر: أ ف ب