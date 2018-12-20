ليبيا – إستنكرت منطقة الكفرة العسكرية في بياناً لها أمس الأربعاء كل من تسول له نفسه التشكيك في الإجراءات التي تتخذها المنطقة بالإحتفاظ بحقها في إستقبال ومنع أيً شخص كان.

آمر منطقة الكفرة العسكرية بلقاسم الأبعج أشار في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن الضباط العاملين بمنطقة الكفرة العسكرية وفي مقدمتهم العقيد علي سيدي هم ضباط متساويين في الحقوق والواجبات وإن حضوره لمقر المنطقة جاء وفقاً لتعليماته.

وأكد الأبعج بأن منطقة الكفرة لن تلتفت لأي بيانات تعبر عن وجهة نظر صانعيها ، لافتاً إلى أن الفترة السابقة التي أدت بالكفرة إلى الشرذمة والعوز والحرمان والصراعات الدامية بالمنطقة قد ولت ومضت إلى غير رجعة.

وشدد البيان على عزم المنطقة العسكرية وسيرها وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لبسط الأمن والأمان في ربوع الكفرة خاصة وليبيا عامة.

وأضاف الأبعج بأن التغيرات حدثت بالمنطقة في فترة وجيزة لبسط الأمن والأمان وتوفير حاجيات المواطن الأساسية و الضرورية لهي خير دليل على تسفيه وإستنكار ماورد في البيان.

وأعرب آمر المنطقة عن إستغرابه من جهات مسؤولة أن تتورط في البيان وتبلع الطعم الذي حاكه لهم المغرضون والمشوشون، داعياً كل الشرفاء والخيرين من كافة المكونات بمنطقة الكفرة رأب الصدع وتجاهل البيان وكأنه لم يكن.