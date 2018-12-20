الدنمارك – صادق البرلمان الدنماركي الخميس على مشروع قانون لتجميع مهاجرين وطالبي لجوء في جزيرة “ليندهولم” غير المأهولة، البالغة مساحتها 7 هكتارات.

وذكر مراسل الأناضول أن البرلمان وافق على مشروع ينص على تجميع مهاجرين وطالبي لجوء في مركز “إعادة” بجزيرة “ليندهولم”، في إطار مناقشته موازنة 2019.

وينص القانون على تجميع أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم تتمكن السلطات من إرسالهم إلى بلدانهم، والمتورطين في جرائم معينة بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم، في مركز “الإعادة” الذي سيُبنى في جزيرة ليندهولم التابعة لبلدية فوردنغبورغ.

وسيجري تصميم مركز الإعادة ليستوعب 125 شخصًا ومن المخطط افتتاحه عام 2021 ، وسيتم توفير المواصلات إليه عن طريق العبارات.

وأثار القانون المذكور جدلا كبيرا في البلاد، وتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.