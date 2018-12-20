ليبيا – أعربت البعثة الاممية إلى ليبيا عن قلقها من الاخبار المتواترة من محيط مدينة سرت ، مبينةً بان تلك الاخبار قد تكون إنتشرت بسوء تقدير أو من سوء نية حسب تعبيرها.

البعثة الاممية أضافت بحسب مكتبها الاعلامي بأن ليبيا ليست بحاجة لمعارك دامية جديدة بل لاسكات المدافع وتجنب الصدامات ، محذرة من وصفتهم بـ” جميع الاطراف ” من مغبة اللعب بالنار وأنها ستعتبر البادىء أظلم وتتعامل معه على هذا الأساس.

يشار إلى أن الناطق باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري قد أكد في مؤتمر صحفي أمس الاربعاء بأنه العملية العسكرية التى تمت في منطقة السدادة لا تستهدف أي مدينة ، مبيناً بأن الهدف كان مجموعة إرهابية تتخذ من قلعة السدادة منطلقاً لعمليات الهجوم على المنشآت النفطية الليبية بقيادة المطلوب من مجلس الامن والولايات المتحدة الأمريكية إبراهيم جضران.