‏ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن قلقها من التقارير الواردة اليها عن شحنة كبيرة من الأسلحة وصلت إلى الشواطئ الليبية في اشارة منها الى شحنة الاسلحة التي كشفت عن وصولها صحيفة المرصد من تركيا الى ميناء الخمس.

البعثة الاممية أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن ⁧‫ليبيا‬⁩ بحاجة إلى الاستقرار والسلام، وليس للمزيد من الأسلحة.

وأشارت البعثة إلى قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة الواضح والصريح ، متوقعة بأن ينظر فريق الخبراء في هذه الحادثة.

يشار إلى أن تناول البعثة الأممية للواقعة يأتي بعد رد الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري على تصريحات البعثة بشأن تحركات الجيش العسكرية ، حيث طالب المسماري البعثة بادانة انتهاك تركيا لقرارات مجلس الأمن وارسال السلاح إلى ليبيا بدل الحديث عن تحركاتهم العسكرية ضد الجماعات الارهابية .

المرصد – متابعات