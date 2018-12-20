ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس مع عميد بلدية براك الشاطئ علي عمر أوضاع البلدية.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المشاكل التي تمر بها البلدية في كافة القطاعات خاصة قطاعات الصحة والتعليم والمياه وكيفية توفير السبل لحلحلتها.

وتطرق رئيس الحكومة المؤقتة إلى وضع البلدية الأمني وكيفية تفعيل الأجهزة الأمنية للمجاهرة بالأمن.

وفي إجتماع أخر، بحث الثني مع عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب ورئيس اللجنة التسييرية لبلدية تازربو إبراهيم جيد الله أخر أوضاع بلديتي الكفرة وتازربو وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

وناقش الثني خلال الإجتماع إحتياجات هذه البلديات والمشاكل والمختنقات التي تعاني منها وكيفية وضع السبل لحلحلتها بحضور وزير التعليم فوزي بومريز ووكيل عام وزارة الحكم المحلي عادل الزايدي ومدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة الطاهر محمد الطاهر.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية في قطاعات الطرق وخطوط المياه والصحة والتعليم وغيرها.