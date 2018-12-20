ليبيا – قامت بلدية طرابلس المركز اليوم الخميس بالتنسيق مع نقطة الحرس البلدي من العنصر النسائي بحملة تفتيشية إستهدفت محلات تجميل السيدات (كوافيرات) داخل نطاق البلدية.

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المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي أكد قفل وتشميع 5 محلات ومخالفة أخرى لعدم وجود تراخيص أوشهادات صحية فضلاً عن عدم الاهتمام بالنظافة.

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع قيام الجهاز بحملات تفتيشية على المطاعم ومعامل الاكل ، كما يقوم الجهاز مؤخراً بالتعاون مع بلدية طرابلس بمكافحة ظاهرة التسول في شوارع المدينة.