ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعاً صباح اليوم الخميس مع كل من وزير تخطيط الوفاق الطاهر الجهيمي ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة والمدير التنفيذي للشركة علي ساسي.

الاجتماع بحث بحسب مكتب السراج الاعلامي الوضع الحالي لشبكة الكهرباء والاعمال التشغيلية اليومية، والاجراءات المتخذة لتغطية العجز في الإمدادات، وما تتطلبه بعض المحطات من أعمال صيانة.

كما تم بحث معالجة ضعف التيار الكهربائي ورفع الجهد في المنطقة الجنوبية، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشركة.

هذا وستستكمل الجمعية العمومية لشركة الكهرباء اجتماعاتها الاربعاء المقبل وكانت قد عقدت اجتماعها الاول الاثنين 10 ديسمبر الماضي.