ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أمس الأربعاء المجلس الرئاسي بإعفاء الليبيين من بيانات الإدانة التي يصدرها كلما حدث صدام مسلح أو إعتداء على مقدرات الشعب.

الشاطر دعا في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الرئاسي إلى أن يتصرف تصرفات الحكومات المسؤولة وإلا يصبح في عداد مؤسسة مجتمع مدني.

ونوّه الشاطر إلى أن البيانات لا تعفي المجلس الرئاسي من التنصل من مسؤولياته،متسائلاً :” هل هو حكومة أم عرضحالجي؟ (كاتب عمومي) “.

وقال عضو مجلس الدولة :”ما أروع أن تكون رئيسا لحكومة في ليبيا فتصرف ميزانية تبلغ 70 مليار دينار ولا يحاسب حكومتك أحد والأروع أن توقع على قرار بمليار دينار ولا تأخذ موافقة الجهة التشريعية ما اذا كان هذا الصرف يتماشى والقوانين والقرارات النافذة حكومة هايصة والشعب يسدد الدين العام”.