الصين – أصدرت الصين سندات بقيمة 4 تريليونات يوان (580 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي الصيني.

وبلغ حجم السندات التراكمية التي أصدرتها الصين، 85 تريليون يوان (12.3 تريليون دولار) حتى نهاية الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ( شنيخوا)، الخميس، استنادا إلى بيانات “المركزي”.

وأصدرت السلطات الصينية عددا من القواعد خلال العام الماضي، لكبح المخاطر المالية في ضوء تزايد الديون الحكومية المحلية ونفوذ الشركات.

وتعهد البنك المركزي الصيني، ببذل مزيد من الجهود لتحسين الأوضاع لمنع التخلف عن سداد السندات، وتوحيد القواعد الخاصة بالموافقة والإفصاح عن المعلومات الخاصة بإصدار الشركات للسندات، والاقتراض بموجبها.

وفي 2017، أصدرت الصين سندات بقيمة 40.8 تريليون يوان (5.9 تريليونات دولار)، بزيادة 12.9 بالمئة عن 2016.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2019 مقابل 6.4 بالمئة في وقت سابق، بسبب “التأثير السلبي للإجراءات الجمركية” التي فرضتها الولايات المتحدة.

كما أبقى الصندوق على توقعات سابقة لنمو الاقتصاد الصيني عند 6.6 بالمئة لعام 2018.

وحقق الاقتصاد الصيني معدل نمو 6.9 بالمئة في 2017.

(الدولار = 6.8 يوانا صيني)