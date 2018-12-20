الأردن – بحث العراق والاردن، الخميس، التعاون الجمركي بين البلدين وتسهيل دخول البضائع الاردنية عبر طريبيل، فيما اكدت المالية العراقي على اهمية الاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال التكنلوجيا.

وقال مكتب وزير المالية فؤاد حسين في بيان تلقت السومرية نيوز، ان “رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز استقبل في مكتبه بعمان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الاردنيين”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء الذي استهله عمر الرزاز بالتهنئة لمناسبة تشكيل الحكومة العراقية واكمال الكابينة الوزارية والانتصارات العظيمة بتحرير الاراضي العراقية من دنس تنظيمات داعش الارهابية”.

واضاف انه “تم بحث افضل السبل لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين من اجل خدمة ومنفعة الشعبين الشقيقين”.

وتابع المكتب انه “تم خلال اللقاء مناقشة موضوع التعاون الجماركي التجاري بين العراق والاردن وبحث آليات تسهيل دخول البضائع الاردنية الى العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي، والاتفاق ايضا على تحسين وتطوير البني التحتية لتسهيل عملية انتقال البضائع والسلع وخصوصا الطرق البرية، الامر الذي يسهل عملية التبادل التجاري ونقل المسافرين بين البلدين”.

واشاد وزير المالية فؤاد حسين خلال البيان “بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين”، مشيرا الى ان “العراق يتطلع الى تطوير وتعزيز اواصر التعاون المشترك مع المملكة وفي جميع المجالات”.

واكد على “اهمية الاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال التكنلوجيا ومحاولة استثمارها في العراق وتدريب الكوادر العراقية المتقدمة”.

من جانبه، ابدى الرزاز “استعداد بلاده للتعاون في مجال نقل التكنولجيا الى العراق”، مشيدا “بالتعاون الجيد في هذا المجال حيث لعبت الحكومة العراقية دورا مهما في عملية تأمين وادامة الطرق البرية”.

واعلن أمين عام وزارة النقل أنمار الخصاونة، ان اللجان الفنية الأردنية والعراقية المختصة بشأن النقل بين البلدين ستجتمع في شباط المقبل لإقرار موعد وآلية إدخال الشاحنات الأردنية بشكل مباشر إلى العراق”.