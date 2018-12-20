الولايات المتحدة – رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “الفيدرالي الأمريكي” أسعار الفائدة الرئيسة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية، للمرة الرابعة خلال 2018، متسقا مع توقعات المحللين.

وقال “الفيدرالي الأمريكي” في بيان أمس، حصلت عليه الأناضول، إنه قرر رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية إلى نطاق 2.25 ـ 2.5 بالمائة.

وجاء في بيان الفيدرالي، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء بعد استمرار تحسن سوق العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي، فيما ظل التضخم قرب مستوياته المستهدفة عند حدود 2 بالمائة.

وزاد: كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا، ونما إنفاق الأسر و نسعى إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار.

ورفع “الفيدرالي الأمريكي” أسعار الفائدة 4 مرات في 2018، مقابل ثلاث مرات في 2017.