الكشف عن كلمات بوجبا بعد إقالة مورينيو

الكشف عن كلمات بوجبا بعد إقالة مورينيو

أنجلترا – أوقف مايكل كاريك، أحد مساعدي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، احتفال بول بوجبا، في غرفة تغيير الملابس، بعدما تم إخبار اللاعبين بإقالة المدرب البرتغالي.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، فقد قال كاريك لبوجبا: “لا أحد أكبر من النادي”.

وكان بوجبا قد صاح في ملعب تدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي بعد إعلان إقالة مورينيو، قائلا: “لقد لعب بالكرة الخاطئة”.

ولم يكن كاريك مستعدًا للوقوف ومشاهدة اللاعبين يرقصون بعد إعلان خبر رحيل المدرب البرتغالي، لذلك أخبر الجميع أن النادي أكبر من أي لاعب أو مدرب.

وأكد كاريك للاعبين وخاصة الفرنسي بول بوجبا، أن النادي سوف يتخلص من أي شخص لن يلتزم بقيمه ومعاييره، وأن على الجميع القتال من أجل القميص.

وأوضحت الصحيفة أن بوجبا قال أيضا: “كان يعتقد أن بإمكانه أن يجعلني أحمقًا، ويحول المشجعين ضدي، لقد لعب مع الشخص الخطأ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلجيكي روميلو لوكاكو، هو الوحيد الذي لم يكن مباليًا بالفرحة التي انتشرت في غرف ملابس الفريق بعد إقالة المدرب البرتغالي.

ولفتت إلى أن مورينيو لم يخاطب اللاعبين عقب إقالته، ولكنه شكر طاقم العمل الذي ساعده خلال فترته في مانشستر يونايتد.

المصدر : كووورة