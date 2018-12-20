ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري أمس الاربعاء بأن وحدات الجيش نفذت هجوماً إستهدف مجموعة إرهابية بمنطقة السدادة والمناطق المجاورة لها .

المسماري أضاف في مؤتمر صحفي نقلته المرصد بأن العملية العسكرية التى بدأت يوم أمس الأربعاء لا تزال مستمرة ، مؤكداً على تحقيق العملية لهدفها الأول والذي مثل ضربة كبيرة للجماعات الإرهابية التى كانت تستعد لاستهداف الهلال النفطي وتقف وراء عدد من الاغتيالات في مدينتي مصراتة وطرابلس.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة على أن هذه العملية العسكرية غير موجه لمدينة مصراتة أو أى مدينة ليبية ، كاشفاً على أن قوة من مدينة مصراتة في أماكن دفاعية في سرت وتاورغا جاهزة لصد الارهابين في حال حاولوا الهروب باتجاه سرت أو مصراتة.

وقال المسماري بأن وحدات الجيش غنمت 28 سيارة منها سيارات محملة بالذخيرة ، مؤكداً على أن العملية مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها .

وبشأن المقطع المصور بمنطقة أبو نجيم والذي اساء فيه أحد أفراد الجيش إلى مدينة مصراتة قال :” الأشخاص الذين ظهروا في فيديو يهددون مدينة مصراتة بعبارات غير لائقة هم الآن بالسجن بتهمة تصوير العمليات العكسرية وعدم ارتداء الزى العسكري رغم إمتلاكه وعدم تنفيذ الأوامر وتهديد مدينة مصراتة”.

وبشأن أهداف عملية يوم أمس قال المسماري بأن هدف العملية كان السيطرة على قلعة السدادة وطريق النهر الصناعي وإنتهت العملية بتحقيق الهدفين ، مؤكداً على أن عملياتهم لا تستهدف المناطق المحيطة التى طالبها بالتعاون والالتحام معهم لمحاربة الارهابيين.

وإنتقد المسماري قيام بعض القنوات التلفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعي بقيادة حملة لنشر أخبار مضللة لزرع الفتنة بين الجيش ومدن المنطقة الغربية ، مطالباً الجميع بتقديم التنازلات حتى ولو كانت مؤلمة من أجل التوافق الوطني والمصالحة والانتصار في الحرب على الارهاب.