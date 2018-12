ليبيا – رد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عميد أحمد المسماري اليوم الخميس على تغريدة للبعثة الأممية بشأن التحركات العسكرية التى إستهدفت جماعات إرهابية كانت تستعد للهجوم على منطقة الموانئ النفطية.

المسماري طالب البعثة الاممية بدل التعليق على تحركاتهم العسكرية في إستهداف الجماعات الارهابية بإدانة تصدير تركيا للأسلحة إلى ليبيا ، مبيناً بأن أنقرة لم ولن تتوقف عن إرسال الاسلحة إلى البلاد داعياً البعثة إلى التحقيق في هذه الجرائم الارهابية.

يشار إلى أن البعثة الاممية إلى ليبيا قد أعربت عن قلقها من الاخبار المتواترة من محيط مدينة سرت ، مضيفةً بأن ليبيا ليست بحاجة لمعارك دامية جديدة بل لاسكات المدافع وتجنب الصدامات ، محذرة من وصفتهم بـ” جميع الاطراف ” من مغبة اللعب بالنار وأنها ستعتبر البادىء أظلم وتتعامل معه على هذا الأساس.

Turkey didn’t and won’t stop exporting weapons to terrorists in #Libya, We demand @UN @UNSMILibya to condemn these Turkish acts and investigate this terrorism crime.

