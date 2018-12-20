ليبيا – رد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عميد أحمد المسماري اليوم الخميس على تغريدة للبعثة الأممية بشأن التحركات العسكرية التى إستهدفت جماعات إرهابية كانت تستعد للهجوم على منطقة الموانئ النفطية.

المسماري طالب البعثة الاممية بدل التعليق على تحركاتهم العسكرية في إستهداف الجماعات الارهابية بإدانة تصدير تركيا للأسلحة إلى ليبيا ، مبيناً بأن أنقرة لم ولن تتوقف عن إرسال الاسلحة إلى البلاد داعياً البعثة إلى التحقيق في هذه الجرائم الارهابية.

يشار إلى أن البعثة الاممية إلى ليبيا قد أعربت عن قلقها من الاخبار المتواترة من محيط مدينة سرت ، مضيفةً بأن ليبيا ليست بحاجة لمعارك دامية جديدة بل لاسكات المدافع وتجنب الصدامات ، محذرة من وصفتهم بـ” جميع الاطراف ” من مغبة اللعب بالنار وأنها ستعتبر البادىء أظلم وتتعامل معه على هذا الأساس.

Turkey didn’t and won’t stop exporting weapons to terrorists in #Libya, We demand @UN @UNSMILibya to condemn these Turkish acts and investigate this terrorism crime. — LNA Spox. (@LNASpox) December 20, 2018

وإستغرب المسماري فى حديث لـ صحيفة المرصد تصريح البعثة الأممية إلى ليبيا معتبراً إياه إزدواجية فى المعايير التي تتعامل بها مؤكداً بأن ماقام ويقوم به الجيش هو الدفاع عن الشعب الليبي وقوته من هذه العصابات التي تحاول للمرة الخامسة و ككل مرة تدمير البنية التحتية النفطية وعرقلة الإنتاج .

وقال : ” المجتمع الدولي يصنّف جضران وعصاباته كجماعات مارقة وأدرجه على قائمة العقوبات الدولية بسبب زعزعته للأمن فى ليبيا كما أن سرايا الدفاع وبحسب التقارير الأممية مرتبطة بتنظيم القاعدة ، بينما تدين البعثة تحرك الجيش الإستباقي الذي حال دون وقوع كارثة جديدة بالهلال النفطي ” .

وتأتي تصريحات البعثة بعد أن أكد الناطق باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي أمس الاربعاء بأنه العملية العسكرية التى تمت في منطقة السدادة لا تستهدف أي مدينة ، مبيناً بأن الهدف كان مجموعة إرهابية تتخذ من قلعة السدادة منطلقاً لعمليات الهجوم على المنشآت النفطية الليبية بقيادة المطلوب من مجلس الامن والولايات المتحدة الأمريكية إبراهيم جضران.

المرصد – متابعات