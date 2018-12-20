ليبيا – أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا باعتبار يومي الأحد والأثنين الموافق 23-24 ديسمبر 2018 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الموافق 24 ديسمبر 1951.

ونص القرار حسب منشور الحكومة المؤقتة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على اعتبار الأحد والاثنين عطلة رسمية لتوافق ذكرى الاستقلال مع يوم الاثنين ووقوع يوم الأحد بين يومي عطلة أسبوعية وعطلة رسمية وفق أحكام القانون (12) لسنة 2010 لتنظيم علاقات العمل .

ومن جانبها إعتبرت حكومة الوفاق أيضاً يومي الاحد والاثنين عطلة رسمية ، مبينة أن يوم الأحد سيتم إحتسابه عطلة على أن يخصم من الاجازات السنوية للموظفين .

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