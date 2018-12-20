سوريا – أفادت وكالة “الأناضول” التركية بمغادرة عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات العسكرية الأمريكية مناطق سيطرة القوات الكردية شرقي سوريا أمس الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن حوالي 100 شاحنة بينها صهاريج وآليات حفر وكاسحات ألغام، توجهت إلى معبر سيمالكا الحدودي عائدة إلى العراق، وذلك تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي عن كل المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن خروج هذه الدفعة من الشاحنات، جاء بعد إعلان الولايات المتحدة أمس سحب قواتها من سوريا.

وذكرت أن الشاحنات كانت تدخل سوريا في السابق، محملة بالمعدات العسكرية والأسلحة وتعود فارغة، ولكنها أمس خرجت للمرة الأولى محملة بالمعدات.

المصدر: وكالة أناضول