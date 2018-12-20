ليبيا – أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح رفقة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء جولة تفقدية لمشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهه.

الجولة التفقدية تأتي بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة في إطار الإهتمام الخاص الذي توليه الحكومة المؤقتة لكافة القطاعات ومن بينها قطاع الزراعة.

وناقش رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره مدير مشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر وعدد من مديروا الإدارات الفنية المختصة آليات استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات ومن بينها توصيل خطوط الكهرباء لتشغيل آبار المياه بما سيحدث نقلة نوعية في تنمية منطقة جنوب الجبل الأخضر بالكامل‎.

وناقش الإجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه المشروع وآليات حلحلتها.

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