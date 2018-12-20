ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” اليوم الخميس تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في واقعة ضبط حاويتين محملتين بأسلحة وذخائر بميناء الخمس البحري في اشارة منه الى شحنة الاسلحة القادمة من تركيا.

كما السراج أصدر تعليماته بحسب الناطق باسمه محمد السلاك إلى وزارة الخارجية بمخاطبة السلطات التركية ومطالبتها بالوقوف على كامل ملابسات الواقعة وحيثياتها.

كما السراج أصدر تعليماته بحسب الناطق باسمه محمد السلاك إلى وزارة الخارجية بمخاطبة السلطات التركية ومطالبتها بالوقوف على كامل ملابسات الواقعة وحيثياتها.

كما وجه السراج الشكر والتقدير للعاملين بمركز جمرك ميناء الخمس وأعضاء النيابة والأجهزة الأمنية بالمدينة، على يقظتهم وإخلاصهم وجهودهم، في الذود عن الوطن ، وفقاً للسلاك.

كما وجه السراج الشكر والتقدير للعاملين بمركز جمرك ميناء الخمس وأعضاء النيابة والأجهزة الأمنية بالمدينة، على يقظتهم وإخلاصهم وجهودهم، في الذود عن الوطن ، وفقاً للسلاك.

يشار إلى أن طلب السراج باجراء تحقيق في الواقعة جاء بعد وقت قصير من تأكيد البعثة الاممية للواقعة وبأن أن لجنة العقوبات ستتبايع وصول هذه الاسلحة الى ميناء الخمس من طريق تركيا.