بعد سفينة الأسلحة التركية.. مصلحة الجمارك : هناك حرب معلنة على ليبيا

بعد سفينة الأسلحة التركية.. مصلحة الجمارك : هناك حرب معلنة على ليبيا

ليبيا – دانت مصلحة الجمارك في بيان لها اليوم الخميس الهجمة الشرسة التي تتعرض لها ليبيا بتدفق كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة عبر مختلف المنافذ براَ وبحراً وجواً.

المصلحة أعتبرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه تدفق كميات كبيرة من المخدرات إلى ليبيا مؤشر خطير سيكون له نتائج عكسية لا يحمد عقباها تسعى لتدمير عقول الشباب الليبيين وإنهيار للإقتصاد الوطني وعمليات غسيل الأموال إلى جانب دعم الإرهاب.

وأضاف البيان أن هذه الهجمة التي تتمثل في الضبطيات التي تم ضبطها من قبل رجال حرس الجمارك المتمثلة في أكثر من 52 الف كيلو من مادة الحشيش ومليون قرص ترامادول بالإضافة إلى حاويتان متنوعة الأصناف من أسلحة نارية وبنادق قادمة من تركيا.

وأشادت المصلحة بجهود أعضاء حرس الجمارك الذين يقارعون أعتى العصابات المنظمة التي تتاجر بعقول الشباب على الرغم من قلة الإمكانيات والدعم الكامل للمصلحة لمجابهة الخطر الذي يحدق بليبيا.

وقالت المصلحة في بيانها :” لولا الواعز الوطني الذي بدوره جعل أبناء مصلحة الجمارك يقفون سداً منيعاً أمام دخولها لحدثت الكارثة”.

ونوّهت المصلحة في بيانها إلى أنها تدق ناقوس الخطر، مؤكدةً أن هناك حرب معلنة على ليبيا ولا يمكن مواجهة هذا الخطر الكبير مستقبلاً إلا بالدعم الكامل للمصلحة.

المصلحة تعهدت أن تبذل قصار جهدها للوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الهجة الشرسة.

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم الثلاثاء ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات