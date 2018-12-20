بلجيكا تفض الشراكة مع فرنسا وتتربع على الصدارة العالمية

بلجيكا تفض الشراكة مع فرنسا وتتربع على الصدارة العالمية

سويسرا – أنهت بلجيكا، اليوم الخميس، شراكتها مع فرنسا لتغرد منفردة على قمة الترتيب العالمي في التصنيف الشهري الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل فى التصنيف أية تغييرات جوهرية، وظلت البرازيل فى المركز الثالث وكرواتيا الرابع وإنجلترا الخامس.

وحافظ منتخب البرتغال على المركز السادس وأورغواي بالمركز السابع، وسويسرا فى المركز الثامن وإسبانيا بالمركز التاسع والدنمارك بالمركز العاشر.

ولم تتغير مراكز عرب إفريقيا في التصنيف، حيث جاءت تونس في المركز الـ26 عالميًا، والمغرب (40)، ومصر (56)، والجزائر (67).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى القارة، السنغال (23 عالميًا)، فتونس والمغرب، ثم نيجيريا (44)، والكونغو الديمقراطية (49).

وعلى صعيد عرب آسيا، جاءت السعودية في المركز الـ 69 عالميًا، وسوريا (74)، والإمارات (79)، ولبنان (81)، وقطر (93)، وفلسطين (99)، والأردن (109)، واليمن (135).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى القارة، إيران (29 عالميًا)، فأستراليا (41)، يليها اليابان (50) فكوريا الجنوبية (53)، وأخيرًا السعودية.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى أوروبا، بلجيكا ففرنسا وكرواتيا، وإنجلترا وأخيرًا البرتغال.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى قارة أمريكا الجنوبية، البرازيل فأوروغواي ثم الأرجنتين (11 عالميًا)، ثم كولمبيا (12) وأخيرًا تشيلي (13).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى قارة أمريكا الشمالية، المكسيك (17عالميًا)، فأمريكا (25)، ثم كوستاريكا (36)، وجامايكا (54)، وأخيرًا هندوراس (62).