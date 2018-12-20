موسكو – أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سؤال شخصي خلال المؤتمر الصحفي السنوي، تساءل فيه صاحبه: متى سيقترن بوتين وبمن؟

وقال الرئيس الروسي إنه “كأي شخص محترم في يوم من الأيام سيتوجب عليه الزواج”.

وفي معرض تعليقه على قول الصحفي الذي طرح السؤال عن نفسه إنه متزوج وغير نادم على ذلك، قال بوتين: “أريد أن أكون مثله”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعقيلته ليودميلا قد انفصلا عام 2013 بعد 30 عاما من الحياة المشتركة.

وأكد بوتين في وقت لاحق أن علاقة طيبة تربطه بطليقته، بل وأكد ممازحا أن علاقتهما الحالية صارت أفضل مما كانت عليه أثناء الزواج.

المصدر: RT