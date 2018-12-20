ليبيا – أجرى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأربعاء زيارة لمعهد تدريب الشرطة الهواري بمدينة بنغازي والتابع للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.

بوشناف أطلع خلال الزيارة وبحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة على سير الإمتحانات العلمية لضباط صف وأفراد هيئة الشرطة من المتحصلين على مؤهلات عليا في مختلف التخصصات لينالوا رتب الضباط بعد اجتيازهم الإمتحان بنجاح حسب درجاتهم.

وشملت زيارة المستشار بوشناف الإطلاع على العديد من الدورات المقامة لأفراد هيئة الشرطة بمختلف أجهزة الوزارة.

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