الولايات المتحدة – تجاهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رأي كبار مستشاريه لشؤون الأمن القومي، بقراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، وفاجأ العسكريين الأمريكيين، وصدم الكونغرس والحلفاء.

ويرى مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، أن قرار ترامب، قلب سياسة واشنطن في المنطقة رأسا على عقب، وأن نتيجته، ستكون تمكين روسيا وإيران وعدم استكمال تحقيق هدف القضاء على “داعش” بالكامل.

ونقلت “رويترز”، عن مسؤولين كبيرين أن ترامب أصر على قراره، رغم محاولات كبار مستشاريه، إقناعه بالتخلي عن الفكرة. ويبرر ترامب، قراره، بالعزم على الوفاء بتعهد انتخابي بتقليص المشاركة العسكرية الأمريكية في الخارج.

ونقلت الوكالة، عن مسؤول سابق في إدارة ترامب، قوله، إن قرار الرئيس اتخذ أساسا قبل نحو عامين.

وأضاف المسؤول السابق المقرب من البيت الأبيض، أن ترامب انتصر في النهاية. إذ كان يميل دائما إلى عدم البقاء هناك، ولم يأبه لنصائح مجموعة من كبار مستشاريه، بعدم الانسحاب. وكان ترامب يرغب بالانسحاب من سوريا، فورا بعد سقوط الرقة وغيرها من معاقل “داعش”.

وذكر المسؤول السابق أن ترامب كان يتساءل دائما خلال الاجتماعات مع مستشاريه ويقول: “ما الذي نفعله هناك؟ أعلم أننا هناك لقتال داعش، لكننا فعلنا ذلك. والآن ماذا”؟

المصدر: رويترز